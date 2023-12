Intenzivne borbe na jugu Gaze, UN u utorak ponovo o prekidu vatre

KAN JUNIS (GAZA) — Dok zvaničnici Ujedinjenih Nacija najavljuju za utorak novu sednicu Generalne skupštine na kojoj bi trebalo da se glasa o nacrtu rezolucije o hitnom prekidu vatre u Gazi, izraelske odbrambene snage (IDF) nastavljaju borbe sa militantima Hamasa na teritoriji cele palestinske enklave.

Najžešće borbe vode se na jugu pojasa Gaze, u okolini grada Kan Junisa, nakon što je izraelska vojska na to mesto preusmerila većinu svojih aktivnosti posle dva meseca ratnih dejstava na severu. Stanovnici Kan Junisa rekli su da su izraelski tenkovi stigli do centra tog mesta, nakon intenzivnih borbi koje su se odvijale tokom prethodne noći. „Bila je to jedna od nastrašnijih noći, otpor je bio veoma jak. Čuli smo pucnjave i eksplozije koje nisu prestajale satima“,