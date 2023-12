Na severu Srbije i u Beogradu danas vedro, u ostalim krajevima oblačno sa kišom

Beta pre 1 sat

Na severu Srbije danas pretežno vedro i maglovito jutro, u ostalim krajevima oblačno sa slabom kišom, dok će na visokim planinama pasti slabi sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Očekuje se tokom dana toplije i suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok se uveče i tokom noći očekuje postepeno naoblačenje, koje će uglavnom na severu usloviti kišu.

Duvaće slab do umeren, južni i jugozapadni vetar koji će posle podne biti istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni Celzijusovih, najviša od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu danas suvo i toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima dok se uveče očekuje naoblačenje, koje će tokom noći usloviti slabu kišu.

Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar, posle podne istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 6 stepeni Celzijusovih, a najviša oko 14 stepeni.

(Beta, 12.12.2023)