Bajden upozorio netanjahua: Izrael gubi podršku širom sveta zbog ofanzive, vlada će morati da se "promeni"

Predsednik Džo Bajden izneo je najoštriju kritiku izraelske vlade do sada od terorističkog napada Hamasa 7. oktobra, rekavši premijeru Benjaminu Netanjahuu da treba da donese "tešku odluku".

Džo Bajden je to izneo na događaju van kamere u Vašingtonu, sugerišući da Netanjahuova vlada ometa dugoročno rešenje. "Mislim da on mora da se promeni, a sa ovom vladom, to će mu biti otežano", rekao je on. Predsednik je rekao da krajnje desničarski članovi izraelske vlade, poput ministra za nacionalnu bezbednost Ben Gvira, ne žele rešenje koje obuhvata dve države sa Palestincima i da se vlade moraju promeniti. "Ovo je najkonzervativnija vlada u istoriji Izraela",