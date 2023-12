Otkrivamo u kakvom je stanju dečak (14) kojeg je udario tramvaj

U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj nastavlja se njegovo dalje lečenje i ispitivanje

Dečak (14) kog je sinoć oko 22 sata udario tramvaj na Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu, primlje je u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj, a kako saznajemo on je u stabilnom stanju. Kako smo već objavili, prema našim saznanjima, on je je pokušavao da pretrči ulicu kada se desila nesreća na Savskom vencu. Na sreću, on nije životno ugrožen. U UDK u Tiršovoj nastavlja se njegovo dalje lečenje i ispitivanje. (Telegraf.rs)