Zbog njih i svih nas Srbija ne sme da stane! Predsednik Vučić posetio Filiće koji imaju dvanaestoro dece

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas porodicu Filić iz Kragujevca koja ima dvanaestoro dece.

Presrećan sam što sam danas upoznao divnu porodicu Filić. Jasmina i Radojica imaju dvanaestoro dece. Teodora, Arsenije, Danilo, Anastasija, Sofija, Vasilije, Filip, Simonida, Bogdan, Konstantin, Stefana i Metodije su njihova i naša snaga. Zbog njih i svih nas Srbija ne sme da stane! Ova skromna porodica ima dvanaestoro dece, a jedna je od najmnogobrojnijih porodica u našoj zemlji. Bračni par