Vozio sa 2,89 promila alkohola u krvi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv četrdesetdvogodišnjaka, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

On je, upravljajući „opelom“ sa 2,89 promila alkohola u organizmu na putnom pravcu Berkasovo – Bikić Do, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u „ford“ koji mu je dolazio u susret. U ovoj saobraćajnoj nezgodi, vozač „forda“ je lakše povređen. Saobraćajna policija u Sremskoj Mitrovici odredila je zadržavanje do 24 časa šezdesetosmogodišnjaku koji je vozeći „dajevu“ sa 2,36 promila alkohola u organizmu udario u parkiranu „tojotu“. Protiv njega biće podneta