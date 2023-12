Novosadska policija u kolima pronašla amfetamin: Dvojac priveden, vozač bio i drogiran

Tridesettrogodišnji T. K. iz Novog Sada uhapšen je zbog sumnje na šverc droge.

Policija je zaustavila vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i pronašla kod njega oko 50 grama amfetamina. Manja količina ovog narkotika pronađena je i kod vozača, pa se on tereti za neovlašćeno držanje opojnih droga. T. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Tridesetšestogodišnji vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan do 12 sati jer je upravljao vozilom pod dejstvom narkotika.