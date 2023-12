VIDEO: Da li Red Bull F1 tim može da izvede pit stop u potpunom mraku?

Najnoviji video pokazuje pokušaj Red Bulla da završi pit stop u potpunom mraku.

Pošto se u F1 trci računa svaka milisekunda, timovi čine sve što mogu da minimiziraju vreme u boksu, a dobra zaustavljanja obično traju samo dve sekunde. To dovodi i do zanimljivog pitanja: da li bi to mogli da urade zatvorenih očiju? Da bi to saznao, Red Bull je stavio svoje mehaničare u garažu i rekao im da će meriti njihov učinak i snimati to da svet vidi. Od prvog pokušaja, trebalo im je manje od 10 sekundi da promene sve četiri gume. Ali to nije bilo dovoljno