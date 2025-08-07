Audi razmatra izgradnju fabrike u SAD-u

Kako navode izvori lista, Audi bi mogao da izgradi pogon u gradu Čatanuga u američkoj saveznoj državi Tenesi, gde se već nalazi fabrika njegove matične kompanije Folksvagen.

Takvo rešenje bi omogućilo značajne uštede u vremenu i troškovima, jer bi Folksvagen obezbedio infrastrukturu i građevinske planove. Procenjena vrednost potencijalne investicije iznosi nekoliko milijardi dolara, a izgradnja bi trajala više od dve godine, navodi Tanjug. Planirani kapacitet fabrike kretao bi se između 150.000 i 200.000 automobila godišnje. Konačnu odluku o izgradnji doneće Folksvagen grupa nakon pregovora generalnog direktora Olivera Blumea sa
