Na severu Srbije danas vedro, na jugu sa snegom: Temperatura od 1 do 7°C

Na severu Srbije u subotu vedro i hladno, ujutro uz mraz. U ostalim predelima biće oblačno, ujutro i pre podne na jugu, jugoistoku i istoku sa snegom, u nižim predelima na istoku i jugoistoku sa kišom i susnežicom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na jugu Srbije i na planinama jak. Jutarnja temperatura od -3°C u Vojvodini do 4°C u Negotinskoj Krajini, maksimalna dnevna od 1°C na jugu Srbije do 7°C na severu Vojvodine. U Beogradu u subotu sunčano i hladno.