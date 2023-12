Očekujem ubedljivu pobedu: Vučić: Hvala ljudima sa KiM na ljubavi koju pokazuju prema svojoj otadžbini (foto, video)

Predsednik Srbije i nosilac liste "Srbija ne sme da stane" Aleksandar Vučić poručio je jutros da očekuje veoma dobru izlaznost na izborima i ubedljivu pobedu liste na kojoj je nosilac.

"Kada kažem ubedljivu pobedu, verujem da će lista "Srbija ne sme da stane" biti blizu apsolutne većine ili će imati apsolutnu većinu. I mislim da je to važan uslov da bi Srbija nastavila putem prosperiteta i uspeha," rekao je Aleksandar Vučić posle glasanja na biračkom mestu na Novom Beogradu. On je rekao da je siguran da su građani prepoznali politiku liste "Srbija ne sme da stane" i da je to politika koja je garant nastavka uspeha i progresa Srbije. Vučić je