"Ljudi slave pobedu, a on i dalje radi" Vučićeva savetnica objavila snimak atmosfere iz izbornog štaba na Novom Beogradu

Savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević večeras je objavila snimak sa proslave izborne pobede liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane.

Na snimku se vidi proslava u centrali SNS-a, ali dok se svi vesele, predsednik Srbije je za kompjuterom. "Ljudi slave pobedu! Koju im je on doneo, ali jok da se pridruži, on i dalje radi", napisala je Suzana Vasiljević, uz video koji je okačila na svom Instagram nalogu. 00:39 Savetnica predsednika Suzana Vasiljević: Ljudi slave pobedu! Koju im je on doneo, ali on i dalje radi Podsetimo, prema preliminarnm rezultatima koje je saopštila premijerka Ana Brnabić, lista