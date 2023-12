U Srbiji ujutro mraz i magla, tokom dana sunčano i toplije vreme

U Srbiji će danas ujutro biti slabog i umerenenog mraza, u nekim delovima zemlje sa kratkotrajnom maglom, nakon čega će uslediti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar koji će na istoku biti povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju. Očekuje se najniža temperatura od minus pet stepeni do tri stepena, u Negotinskoj Krajini oko šest stepeni, najviša od osam do 17. U Beogradu jutro sa slabim mrazom dok će u toku dana biti pretežno sunčano i toplije vreme, prenosi Beta. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura iznosiće od minus jedan do tri