Gužve na graničnim prelazima: Kod Šida kamioni čekaju četiri sata, nešto bolja situacija na Gradini i Batrovcima

Teretna motorna vozila na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz zemlje, čekaju četiri sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5:15, na prelazima Gradina i Batrovci, takođe na izlazu, kamioni čekaju tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. AMSS podseća da će granični prelaz Bajmok – Bačalmaš do 14. januara raditi u vremenu 07-24, svakog vikenda (petak, subota i nedelja). Prelaz Rastina – Bačsentđerđ će od 21. do 23. decembra i od 5. do 7. januara, raditi u vremenu 07-24. Prelaz Bački