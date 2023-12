Ukrajina planira proizvodnju više od milion dronova za vojnu upotrebu

KIJEV – Ukrajina planira sledeće godine da proizvede milion izviđačkih i ofanzivnih FPV dronova i više od 11.000 dronova srednjeg i dugog dometa, izjavio je danas ukrajinski ministar vojne industrije Oleksander Kamišin. ''Svi proizvodni pogoni su spremni i počinje sklapanje ugovora za 2024. godinu'', rekao je Kamišin a prenosi Rojters.

On je dodao da je predviđena i proizvodnja najmanje 1.000 dronova sa dometom većim od 1.000 kilometara. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije da je ukrajinska vojska zatražila da bude mobilisano još između 450.000 i 500.000 ljudi. „Pitanje je vrlo osetljivo. Iz vojske su ukazali na nedostatak ljudstva i zatražili mobilizaciju dodatnih 450.000 do 500.000 ljudi. To je ozbiljan broj”, rekao je Zelenski. Dodao je da Ukrajina nije blizu poraza,