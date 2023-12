Vučić: Za godinu dana brzom prugom od Beograda do Subotice za 75 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da će za godinu dana moći da se od Beograda do Subotice stigne brzom prugom za 75 minuta.

On je u obilasku završenih radova na vijaduktu u Vrbasu, na delu treće deonice međunarodne brze pruge od Beograda do Budimpešte, rekao da je zadovoljan radom kineskih kompanija China Railway International i CCCC, koje su glavni izvođači radova na brzoj pruzi. 'Mađarska će svoju deonicu pruge završiti 2026. godine. Tada će se od Beograda do Budimpešte putovati dva sata i 40 minuta', naveo je Vučić. Brza pruga, po rečima Vučića, je jedna od velikih investicija koje