Završni radovi na vijaduktu kod Vrbasa, do kraja 2024. godine brza pruga Novi Sad - Subotica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na vijaduktu kod Vrbasa koji je deo buduće brze pruge od Novog Sada do Subotice.

Obilasku radova prisustvovao je i ministar građevinarstva Goran Vesić, prestavnici kineske kompanije "China Railway International" i CCCC, gradonačenik Subotice Stevan Bakić i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Vučić je rekao da ga veoma raduje kao i sve građane Srbije, to što će biti otvorena brza pruga za samo godinu dana kada ćemo moći da putujemo brzim vozom od Beograda do Subotice. Vučić je izjavio da računa da će se brzom prugom do Subotice stizati za sat