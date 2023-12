„Bolesna potreba da sve bude njihovo i ovde je došla do izražaja“: Parandilović o izborima u Ljigu

Narodni poslanik i predsednik stranke Novo lice Srbije, članice liste „Srbija protiv nasilja“, Miloš Parandilović pozvao je danas sve opozicione stranke da zajedno stanu u odbranu pobede u Ljigu, gde su opozicione stranke i grupe građana osvojile većinu.

On je u pisanoj izjavi naveo da tu većinu od same izborne noći, kada su Ljig posetili visoki stranački funkcioneri SNS, ucenom i kupovinom odbornika pretvaraju u svoju pobedu. „Bolesna potreba da sve bude njihovo i ovde je došla do izražaja, ljudima iz opozicionih grupa građana neophodna je podrška i zaštita, kao i medijski prostor“, rekao je Parandilović i dodao da zbog fokusa na beogradske izbore i sama opozicija nije reagovala pravovremeno na pokušaj prekrajanja