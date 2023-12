Kurti opet optužuje Beograd da planira napad na sever KiM

PRIŠTINA – Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ponovio je danas, sve češće optužbe kako Beograd planira napad na sever KIM.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Dželjaljom Svečljom koji je otišao korak dalje i izneo tvrdnje da je cilj dešavanja u Banjskoj 24. septembra bila aneksija severa Pokrajine. Uz to Kurti tvrdi da te napade, kako prenosi Koha, planira Milan Radoičić sa pripadnicima Civilne zaštite i da se Milan Radoičić tajno sastaje sa visokim zvaničnicima BIA-e u Raški sa kojima se priprema za napad na severu KiM. Kurti je