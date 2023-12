Boško Obradović podneo ostavku na mesto predsednika Dveri

Lider pokreta Dveri Boško Obradović podneo je danas neopozivu ostavku na mesto predsednika stranke zbog, kako je rekao, izbornog neuspeha.

On je na konferenciji za medije u centrali stranke pročitao i potpisao neopozivu ostavku, navodeći da je razlog za to izborni neuspeh. On je poručio i da Srbija može bez Boška Obradovića, možda i bez Dveri, ali da oni ne mogu bez Srbije. „Ideja Dveri je neuništiva i veća od bilo kog pojedinca, zato nema očajavanja, nema odustajanja, ali ima morala i preuzimanja odgovornosti u politici, neka to bude osnov za početak nove faze našeg političkog nastupa“, rekao je