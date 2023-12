Boško Obradović podneo ostavku na mesto predsednika Dveri

Lider pokreta Dveri Boško Obradović podneo je danas neopozivu ostavku na mesto predsednika stranke zbog, kako je rekao, izbornog neuspeha.

On je na konferenciji za medije u centrali stranke pročitao i potpisao neopozivu ostavku, navodeći da je razlog za to izborni neuspeh. „Stavljam se na raspolaganje pokretu i novom rukovodstvu. Ostajem veran, posvećen i aktivan u daljem političkom delovanju pokreta Dveri”, rekao je Obradović i poželeo uspeh novom rukovodstvu. On je poručio i da Srbija može bez Boška Obradovića, možda i bez Dveri, ali da oni ne mogu bez Srbije. „Ideja Dveri je neuništiva i veća od