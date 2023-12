U Bijeljini održano dobrotvorno veče za Kosovo i Metohiju

Direktor Narodne kuhinje Eparhijske raško-prizrenske i predsednik Eparhijske humanitarne organizacije "Majka devet Jugovića" Svetlana Stević rekla je da vodi šest narodnih kuhinja u kojima se hrani više od 2.500 ljudi

U Bijeljini u Republici Srpskoj večeras je održano dobrotvorno veče za Kosovo i Metohijuu organizaciji Eparhije zvorničko-tuzlanske i organizacije "Trojeručica". Iguman manastira Sveti arhangeli kod Prizrena arhimandrit Mihajlo rekao je da Srbi na Kosovu Metohiji žive u strahu za to šta ih očekuje sutra, s obzirom na to da je prištinska vlast "podivljala i ponaša se kao da su Srbi najveći kriminalci". On je istakao da "Srbi sa ove strane Drine daju Kosovu i