Dobrotvorno veče za Kosovo i Metohiju u Bijeljini

BIJELJINA - U Bijeljini u Republici Srpskoj održano je dobrotvorno veče za Kosovo i Metohiju u organizaciji Eparhije zvorničko-tuzlanske i organizacije "Trojeručica".

Iguman manastira Sveti arhangeli kod Prizrena arhimandrit Mihajlo rekao je da Srbi na Kosovu Metohiji žive u strahu za to šta ih očekuje sutra, s obzirom na to da je prištinska vlast "podivljala i ponaša se kao da su Srbi najveći kriminalci". On je istakao da "Srbi sa ove strane Drine daju Kosovu i Metohije ljubav koja im je najpotrebnija", prenosi Srna. Arhimandrit Mihajlo je zahvalio Bogu za to što u srpskim enklavama ima sve više đece, što svima daje snagu.