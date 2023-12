Danas nas očekuje natprosečno toplo vreme: Temperatura ide i do 20 stepeni

U Srbiji ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne, a u ostalim krajevima pretežno sunčano i natprosečno toplo.

Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 12 na jugu i jugoistoku do 20 stepeni na istoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i jugozapadni, posle podne u slabljenju. U Beogradu pretežno sunčano i natprosečno toplo. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 6 do 9, a najviša od 17 do 19 stepeni Celzijusa. U Srbiji do 1. januara 2024, ujutru u nizijama, po kotlinama