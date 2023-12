Ujutru magla, tokom dana sunčano, sa malo oblaka: Evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana i za doček Nove godine

Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 11°C do 16°C.

Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 11°C do 16°C. U utorak ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka i znatno toplije od proseka, mada sa nekoliko stepeni manjom temperaturom nego u ponedeljak. Nešto više oblaka biće popodne i krajem dana na severu Vojvodine. Vetar slab južni, pa jugozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 11°C do 16°C. Uveče suvo.