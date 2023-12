Zemljotres probudio komšiluk! Epicentar u Banjaluci: Dobro je zatreslo!

Zemljotres duž granice sa Srbijom u BiH i Hrvatskoj.

Zemljotres duž granice sa Srbijom u BiH i Hrvatskoj. U jutarnjim satima zemljotres je pogodio severoistok Bosne i Hercegovine. Epicentar potresa zabeležen je 15 kilometara od Sanskog Mosta. Prema podacima Evropskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres, koji je pogodio BiH u 05.32 sati, bio je jačine 2.8 stepeni po Rihteru. #Earthquake( #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.8 || 15 km SW of Sanski Most (Bosnia & Herzegovina) || 4 min ago