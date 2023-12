Ðilas i Ponoš: "Beogradske mandate ne treba da uzmemo, što se Srbije tiče ne treba da odlučujemo pod pritiskom tviteraša"

Predstavnici koalicije "Srbija protiv nasilja" Dragan Đilas i Zdravko Ponoš ocenili su da ima puno besnih ljudi na protestima koji se dešavaju već 10 dana zbog izborne krađe i da je njihov zadatak i odgovornost da taj bes kanališu u neke demokratske metode. Obojica se slažu da beogradske mandate ne treba da uzmu, "jer su to brutalno pokradeni izbori, tu nema dileme", kako je naveo Ponoš, i dodao da kada se radi o republičkim, to je vrlo senzitivna i delikatna stvar o kojoj treba razgovarati hladne glave.

- Što se tiče Srbije nivo krađe procentualno nije doveo do toga. Zato je to vrlo senzitivna i delikatna stvar o kojoj treba da razgovaramo hladne glave. Nismo stigli do toga. Mi treba da iscrpimo sve mehanizme pritiska da dođe do ponavljanja izbora, da razobličimo krađu ove vlasti. A ovo nije tako jednostavna stvar da bi trebalo da odlučujemo pod pritiskom tviteraša. Đilas je kazao da nema šta da doda i istakao da su iz te koalicije fokusirani na poništavanje