Situacija napeta pred treći pokušaj održavanja izložbe u Bačkom Petrovcu, policija blokira prilaz iz Rumenke

Insajder pre 50 minuta
Situacija napeta pred treći pokušaj održavanja izložbe u Bačkom Petrovcu, policija blokira prilaz iz Rumenke

U normalnim okolnostima, izložba fotografija u Bačkom Petrovcu, malom mestu koji je 25 kilometara udaljen od Novog Sada, bi u najboljem slučaju imala status servisne vesti. U aktuelnim okolnostima, međutim, održavanje ove izložbe preraslo je u visokorizični politički događaj.

U ovom mestu se okupljaju građani olupljeni u zborovima, kao i ratni vojni veterani pokušavajući da iz trećeg puta organizuju izložbu fotografija sa protesta iz mesta u kojima žive vojvođanski Slovaci. Kako je FoNetu rekla predstavnica Inicijative za spas poljoprivrednika Sara Valentik, u parku u Bačkom Petrovcu okupilo se nekoliko stotina građana koji će ponovo pokušati da prirede izložbu, ali još čekaju da im se pridruže građani koji su krenuli ka tom mestu, a
VIDEO Deo građana stigao u Bački Patrovac alternativnim putevima: Čamcem po Begeju

Radio 021 pre 6 minuta
BLOG UŽIVO: Sloboda ili ništa – otvorena izložba fotografija sa protesta u Bačkom Petrovcu, „Dvojka“ propuštena kroz blokiranu…

Nova pre 25 minuta
(VIDEO) Dok su SNS aktivisti i Interventna blokirali prilaz mestu, građani čamcem stigli u Bački Petrovac

N1 Info pre 50 minuta
Vučić o incidentu u Novom Sadu: "Strah je prošao, neće moći više da uništavaju srpsku trobojku“

Euronews pre 1 sat
Vučić o incidentima u Novom Sadu

Pravda pre 1 sat
Policija i aktivisti SNS-a blokirali prilaze Bačkom Petrovcu, građani došli na izložbu alternativnim putevima (FOTO i VIDEO)…

Moj Novi Sad pre 1 sat
VIDEO Policija blokirala ulaz u Bački Petrovac, kolona vozača i motociklista na ulazu: Izložba ipak otvorena

Radio 021 pre 56 minuta
