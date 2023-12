U Srbiji nakon jutarnjeg mraza i magle sunčan dan

U Srbiji se u četvrtak 28. decembra, nakon jutarnjeg mraza i lokalne magle po kotlinama i duž rečnih dolina, očekuje pretežno sunčan dan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Tokom dana se očekuje najniža temperatura od minus tri stepena do pet, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu se nakon maglovitog jutra očekuje pretežno sunčan dan. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od dva do pet stepeni Celzijusovih, najviša oko 14 stepeni.