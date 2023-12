Počela 24-časovna blokada centra Beograda: Studenti podigli kamp na ulici (video)

Studenti, srednjoškolci i mladi okupljeni oko inicijative "Borba" počeli su 24-časovnu blokadu ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Birčaninove.

Student Dušan Milešić, koji je prethodnog dana priveden na saslušanje, pridružio se protestima studenata. Kolege su ga pozdravile aplauzom. - Sve je bilo korektno na saslušanju. Policijski službenici su svoj posao uradili maksimalno kako bi trebalo. Proveo sam skoro 22 sata u pritvoru. Braniću se sa slobode, nije mi određen kućni pritvor i to je to što mogu za sad da kažem - rekao je on. Aktivista Ivan Bjelić izjavio je danas za N1 da će pokušati da izvrše pritisak