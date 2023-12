Zadržava se natprosečno toplo. Ujutru slab mraz, tokom dana oblačno, ponegde sa kišom

Ujutro ponegde slab mraz, a po kotlinama i duž rečnih tokova niska oblačnost ili magla.

Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na jugu i jugoistoku Srbije sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 6 °C, a najviša od 8 do 16 °C. U Nišu umereno do potpuno oblačno, pre podne i sredinom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 0 °C, a najviša oko 10 °C. Izgledi vremena za naredni period