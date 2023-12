Još jedan sunčan dan, temperatura i dalje iznad proseka

Topli dani u secembru se nastavljaju. Prolećne temperature očekuju se do kraja godine. Slaba i kratkotrajna kiša danas je ponegde moguća na zapadu zemlje.

Ujutru se očekuje slab mraz, a po kotlinama i duž rečnih tokova niska oblačnost ili magla. Umereno do potpuno oblačno vreme očekuje posle podne, a kratkotrajna kiša padaće ponegde na severu i zapadu zemlje. Sunčano vreme biće na jugu jugoistoku Srbije. Jutarnja temperatura biće od minus dva do šest stepeni, a najviša od osam do 16 stepeni. U glavnom gradu biće suvo i toplo, s temperaturom do 14 stepeni. Suvo vreme, sa dužim sunčanim intervalima čeka nas i u