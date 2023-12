Usred zime prolećna temperatura! U ovom delu Srbije biće najtoplije: Evo kakvo nas vreme očekuje za Novu godinu

U subotu nas očekuje toplo vreme.

U subotu nas očekuje toplo vreme. Srbija: Ujutru ponegde magla. U toku dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 5°C, a maksimalna od 10°C do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C. Beograd: Promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna oko 13°C. Uveče