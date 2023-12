Zelenski: Broj poginulih u najmasovnijim ruskim udarima na Ukrajinu porastao na 39

U ruskim udarima na Ukrajinu u petak, koji su bili među najtežim od početka rata u Ukrajini, poginulo je najmanje 39 ljudi, objavio je u subotu, 30. decembra, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

'U ovom trenutku nažalost brojimo 39 poginulih', napisao je Zelenski danas preko društvenih mreža i izrazio saučešće bližnjima nastradalih. Relief operations in the aftermath of yesterday’s Russian attack continue. Almost 120 cities and villages have been affected, with hundreds of civilian objects damaged. I thank all of our State Emergency Service rescuers, municipal employees, police officers, and everyone who is… pic.twitter.com/bWFq2Wv0CU — Volodymyr