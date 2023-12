Kakvo nas vreme očekuje u novogodišnjoj noći?

U Srbiji će ujutro u južnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima biti slab mraz, po kotlinama i rečnim dolinama magla, a tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, suvo i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do šest stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije oko osam stepeni. U novogodišnjoj noći će biti suvo sa temperaturom od nula stepeni na jugu Srbije do osam stepeni Celzijusa u Beogradu, ali uz postepeno naoblačenje sa severa. Кiša se pred jutro očekuje ponegde u Vojvodini i Mačvanskom okrugu. U Beogradu će biti pretežno