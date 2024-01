Borelj: Vizna liberalizacija donosi značajne koristi za Kosovo i EU

Visoki predstavnik za spoljnu politiku EU Žosep Borelj nazvao je liberalizaciju viza za građane Kosova istorijskom odlukom.

Borelj je na platformi "X" napisao da je Zapadni Balkan već povezan sa šengenskim prostorom kroz viznu liberalizaciju evropske integracije. "Na snagu stupa istorijska odluka EU. Od danas građani Kosova mogu da putuju u EU bez viza. Ovo donosi značajne koristi i za Kosovo i za EU. Ceo Zapadni Balkan je već povezan sa šengenskim prostorom kroz viznu liberalizaciju evropske integracije", poručio je Borelj.