Poznati norveški meteoservis prognozira kada će pasti sneg u Srbiji: Objavili koji gradovi će se zabeleti, stiže nam zahlađenje

U Srbiju je danas stiglo prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima, prvo na severu Srbije, a zatim ka jugu i jugoistoku zemlje.

Najniža temperatura od nula na jugu do 10 na severu Srbije, a najviša od 10 do 16. Temperature ostaju iznad proseka, a sneg je moguć samo na visokim planinama iznad 1.600 mnv. U će petak suvo sa sunčanim periodima i toplije od proseka. U subotu takođe toplo uz naoblačenje sa mogućom kišom krajem dana i uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U nedelju oblačno sa kišom i padom temperature tokom dana. U ponedeljak zahlađenje sa snegom.