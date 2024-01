U Srbiji sutra vedro i natprosečno toplo vreme

U Srbiji se sutra očekuje delimično vedro a po kotlinama maglovito jutro nakon čega će uslediti i dalje natprosečno toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar koji će u košavskom području jugoistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od minus dva stepena do sedam stepeni, a najviša od 10 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći lokalna pojava slabe kratkotrajne kiše. U Beogradu sutra malo do umereno oblačno, suvo i dalje natprosečno toplo uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će krajem dana i tokom noći biti u pojačanju. Najniža