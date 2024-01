Evo kako da vas promoteri i trgovci više Ne zivkaju na telefon: Otvoren registar "Ne zovi", ako prekrše - slede kazne!

Građani od danas mogu da se upišu u registar "Ne zovi", evo šta to znači.

Građani od danas mogu da se upišu u registar "Ne zovi", evo šta to znači. Potrošači koji ne žele da primaju pozive trgovaca putem telefona i sms ili mms poruka u svrhu prodaje proizvoda ili usluga mogu da se upišu u registar "Ne zovi" koji danas počinje sa radom, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine (MUST). Ministarstvo navodi da je registar osnovan radi zaštite prava potrošača, a u skladu sa Zakonom o zaštiti prava potrošača. Iz MUST su istakli