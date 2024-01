Dve osobe su teško povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na Zrenjaninskom putu, ka Kaću.

Povređene osobe su prevezene u Urgentni centar. U sudaru su učestvovala tri vozila. Kako se može videti na fotografijama, načinjena je velika šteta. Na stranici 192.rs na Instagramu, objavljeni su snimci sa mesta nesreće. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Saobraćaj se odvija usporeno.