Šarl Mišel: Izlazim na evropske izbore ispred Reformističkog pokreta

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel izjavio je danas da je odlučio da učestvuje na evropskim izborima koji su zakazani za jun ove godine.

On je rekao da će predvoditi listu Reformističkog pokreta, prenela je Ansa. Pošto mu mandat na mestu predsednika Evropskog savet traje do kraja novembra, Mišel je rekao da će obavljati tu funkciju dok ne bude položio zakletvu za člana Evropskog parlamenta. To bi trebalo da se dogodi sredinom jula, naveo je Šarl Mišel.