Rafa Nadal se povukao sa Australijan opena! Hitno se oglasio iz Melburna: "Ljudi, nisam spreman za ovo"

Rafael Nadal neće igrati na Australijan openu. Rafael Nadal povukao se sa Australijan opena! Španski teniser doneo je odluku da ne rizikuje pogoršanje povrede koju je zadobio u Brizbejnu i neće igrati na prvom grend slemu sezone. Potvrdio je to i on sam na društvenim mrežama. Oglasio se i saopštio da neće igrati u Melburnu. "Tokom poslednjeg meča u Brizbejnu sam osetio mali problem na mišiću i to me je zabrinulo. U Melburnu sam uradio skener i video da postoji malo