Spaseno svih pet osoba koje su bile zarobljene u pećini u Sloveniji

LJUBLJANA – Svih pet osoba koje su dva dana bile zarobljene u pećini Križna jama na jugu Slovenije spaseno je danas popodne nakon što se vodostaj dovoljno povukao da su spasioci mogli da ih izvuku, rekao je načelnik Pećinske spasilačke službe Valter Zakrajšek.

On je naveo da je ovo prva velika spasilačka akcija u kojoj su speleolozi i ronioci radili zajedno. Pohvalio je i pomoć vatrogasaca, izviđača, hitne pomoći i opštinske jedinice civilne zaštite. “Povremeno je u operaciji učestvovalo više od 90 ljudi”, rekao je on. Spasioci su ušli u pećinu u kasnim jutarnjim časovima i stigli do izbočine udaljene nekih 2,4 kilometra unutar osam kilometara dugog pećinskog sistema gde se nalazilo petoro ljudi – tročlana slovenačka