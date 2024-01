Srbija na udaru ledenog talasa! RHMZ najavio debeli minus osim u ovom delu zemlje: Danas mraz, poledica i sneg upaljen meteoalarm

U Srbiji se danas očekuje hladan dan s jutrarnjim mrazom i dnevnom temperaturom ispod nule, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana se očekuje oblačno vreme, ujutro i pre podne sa mestimičnim slabim snegom, popodne prestanak padavina, a uveče i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, a popodne na severu i istoku slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus pet do minus jedan stepen Celzijusovih, a najviša dnevna od minus tri do jedan stepen. I u Beogradu će danas biti ledeni dan sa jutarnjim slabim do umerenim mrazom i dnevnom