U Srbiji više od 1.000 obolelih od velikog kašlja - bolest traje sto dana, deca posebno ugrožena

U Srbiji je do 7. januara veliki kašalj potvrđen kod 1.020 osoba, a svaki drugi slučaj je među decom od 10 do 14 godina, podaci su Instituta "Batut". Najviše obolelih prijavljeno je u Južnobačkom okrugu i Beogradu, gde je i prijavljena epidemija. Stručnjaci to objašnjavaju smanjenim obuhvatom vakcinacije i time što nas vakcine štite oko 10 godina.

U Beogradu je 2021. registrovano dvoje obolelih od velikog kašlja , 2022. nije ih bilo, dok je u 2023. godini, zbog rasta broja obolelih, prijavljena epidemija. A već početkom ove godine, Gradski zavod za javno zdravlje beleži 492 obolela. 'Mi ovoliko obolelih nismo imali sigurno poslednjih dvadesetak godina, a rezultat takvog broja obolelih može se objasniti sa više razloga - nedovoljan obuhvat imunizacijom, unazad nekoliko godina nismo imali onaj obuhvat od 95