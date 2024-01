U Srbiji ujutro mraz, tokom dana sunčano, ali hladno

U Srbiji će ujutro biti mraz, mestimično s maglom, i oblačno, a tokom dana će biti sunčano, ali hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, na istoku umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje, ponegde uz slab sneg, a zapadni vetar biće u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus 12 do minus šest stepeni, a najviša u većini mesta od minus četiri do nule, na severu Vojvodine, jugu i istoku Srbije malo toplije, do četiri stepena. U Beogradu će biti oblačno, tmurno i hladno, ujutro i maglovito uz umeren, na širem