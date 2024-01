Žreb za Australijan open: Đoković još ne zna ko mu je prvi protivnik

Obavljen je žreb za Australijan open, a najbolji teniser sveta Novak Đoković, branilac trona, još ne zna ko mu je prvi protivnik na putu ka 11. tituli u Melburnu.

Krenuće susretom s igračem koji prebrodi sva tri kola u kvalifikacijama ili bude takozvani srećni gubitnik ako se povuče neko od onih koji prebrode predtakmičenje. Opravda li srpski as ulogu potpunog favorita, drugi rival biće mu uspešniji iz domaćeg okršaja Alekseja Popirina (43. mesto na svetskoj listi) i Marka Polmansa (156), kome je organizator dao posebnu pozivnicu.