Sunčano, ali veoma hladno – temperatura od minus 12 do nula stepeni

U Srbiji će ujutru osim mraza, biti mestimično i magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde u nižim predelima zadržati čitavog dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, na istoku i vetrovito. Ujutru ponegde minus 12, tokom dana u većini mesta od minus četiri do nule, tek ponegde će temperatura biti u plusu.

