Zamisli da bratu kupuješ sanduk: Janjuš na potresan način opisao kako se oprostio od Mihajla, otkrio ko je bio uz njega

Bivši košarkaš rekao je cimerima za tragediju koja je zadesila njegovu porordicu, a zbog njegovih reči nastao je muk u Beloj kući

Marko Janjušević Janjuš sinoć se vratio u Elitu nakon što je neko vreme bio odsutan budući da je izgubio brata. Bivši košarkaš rekao je cimerima za tragediju koja je zadesila njegovu porordicu, a zbog njegovih reči nastao je muk u Beloj kući. - Kad su mi to rekli, to je nešto najgore što može da ti se desi u životu. Zamisli ideš da kupiš bratu sanduk i da kupiš da obučeš brata da ga sahraniš...Razumeš?! Sahranjuješ brata, 27 godina, to je ono - rekao je Janjuš. -