"Na visinskim sam pripremama" Vučić: Da u subotu zajedno učestvujemo u stvaranju drugačije, uspešnije i bolje Srbije (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće do petka, 19. januara, u Davosu gde prisustvuje godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Predsednik Vučić oglasio se iz Davosa putem Instagram profila "buducnostsrbijeav". View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Na visinskim sam pripremama. Nadam se da ni jedan sportista neće da me sledi. Narode, molim vas da u subotu popodne budemo zajedno i učestvujemo u stvaranju drugačije, uspešnije i bolje Srbije! - naveo je predsednik Srbije u objavi na Instagram profilu "buducnostsrbijeav". Kurir